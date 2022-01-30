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ЕС ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа

ЕС ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа Евросоюз ведет переговоры с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа на случай, если Россия решит прекратить поставки.
Энергетика
30 января 2022 г. 20:55
ЕС ведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа
Жозеп Боррель

Евросоюз ведет переговоры с США, Катаром и Азербайджаном по поставкам газа на случай, если Россия решит прекратить поставки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки", - говорится в сообщении Борреля, опубликованном в его еженедельном блоге.

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