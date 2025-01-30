ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана

Европейский Союз (ЕС) внимательно следит за инициативой прокладки Черноморского энергетического кабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Румынию.

Европейский Союз (ЕС) внимательно следит за инициативой прокладки Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Румынию.

Об этом Report заявил официальный представитель ЕС.

Он напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по партнерству в области зеленой энергетики между Венгрией, Румынией, Грузией и Азербайджаном в Бухаресте в декабре 2022 года.

“Европейская комиссия участвует в этом важном процессе в качестве наблюдателя. В рамках инициативы предусматривается создание более широкого коридора зеленой энергии, включая амбициозный проект по прокладке подводного кабеля и возможные торговые маршруты для [поставок] чистого водорода. Мы приветствуем растущий интерес других стран к присоединению к этой инициативе”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект Black Sea Energy является флагманским в рамках стратегии EU Global Gateway, что открывает возможности для финансирования ЕС в рамках инструмента международного сотрудничества.

“Также в конце 2024 года его инициаторы подали заявку на его в перечень "проектов взаимного интереса" для трансграничной энергетической инфраструктуры ЕС (Регламент TEN-E). Теперь мы продолжим необходимые анализы и консультации при подготовке следующего списка проектов общего и взаимного интереса. Получение такого статуса дает проектам право на финансовую поддержку ЕС в рамках Connecting Europe Facility”, — сказал он.

Black Sea Energy предусматривает поставку зеленой энергии, вырабатываемой в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Грузию, а затем по кабелю, проложенному по дну Черного моря, в Европу. Через этот коридор планируется экспортировать 4 ГВт зеленой энергии в год.

Разработка ТЭО уже находится на финальной стадии. Строительство объекта займет 3–4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1 195 км. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании совместного предприятия в рамках реализации Black Sea Energy. В июне 2023 года Болгария объявила о намерении присоединиться к проекту. Интерес к участию также выразили Сербия и Молдова.