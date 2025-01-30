ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана

Европейский Союз (ЕС) внимательно следит за инициативой прокладки Черноморского энергокабеля (Black Sea Energy), который предполагает поставки зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Румынию.
Об этом Report заявил официальный представитель ЕС.
Он напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании по партнерству в области зеленой энергетики между Венгрией, Румынией, Грузией и Азербайджаном в Бухаресте в декабре 2022 года.
“Европейская комиссия участвует в этом важном процессе в качестве наблюдателя. В рамках инициативы предусматривается создание более широкого коридора зеленой энергии, включая амбициозный проект по прокладке подводного кабеля и возможные торговые маршруты для [поставок] чистого водорода. Мы приветствуем растущий интерес других стран к присоединению к этой инициативе”, - сказал собеседник агентства.
По его словам, проект Black Sea Energy является флагманским в рамках стратегии EU Global Gateway, что открывает возможности для финансирования ЕС в рамках инструмента международного сотрудничества.
“Также в конце 2024 года его инициаторы подали заявку на его в перечень "проектов взаимного интереса" для трансграничной энергетической инфраструктуры ЕС (Регламент TEN-E). Теперь мы продолжим необходимые анализы и консультации при подготовке следующего списка проектов общего и взаимного интереса. Получение такого статуса дает проектам право на финансовую поддержку ЕС в рамках Connecting Europe Facility”, — сказал он.
Black Sea Energy предусматривает поставку зеленой энергии, вырабатываемой в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Грузию, а затем по кабелю, проложенному по дну Черного моря, в Европу. Через этот коридор планируется экспортировать 4 ГВт зеленой энергии в год.
Разработка ТЭО уже находится на финальной стадии. Строительство объекта займет 3–4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.
Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1 195 км. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании совместного предприятия в рамках реализации Black Sea Energy. В июне 2023 года Болгария объявила о намерении присоединиться к проекту. Интерес к участию также выразили Сербия и Молдова.