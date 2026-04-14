ЕС опубликовал регламент с включением Black Sea Energy в список PMI
- 14 апреля, 2026
- 15:57
Европейский союз обновил перечень приоритетных энергетических проектов, имеющих стратегическое значение для энергетической безопасности и связности, проект "Черноморского энергетического кабеля" (Black Sea Energy) официально включен в список проектов взаимного интереса (PMI).
Как передает Report, об этом говорится в Официальном журнале Европейского союза.
Соответствующие изменения внесены делегированным регламентом (ЕС) 2026/764 Европейской комиссии, которым обновлен перечень проектов общего и взаимного интереса в рамках Регламента (ЕС) 2022/869.
Проект предусматривает строительство подводной линии электропередачи протяженностью 1155 км, которая соединит грузинский порт Анаклия с румынским городом Констанца.
Регламент вступает в силу 29 апреля, на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС.
Согласно документу, статус PMI позволяет проекту претендовать на финансирование ЕС и воспользоваться ускоренными процедурами получения разрешений.
Отметим, что в целом Еврокомиссия 1 декабря 2025 года присвоила статус проектов общего (PCI) и взаимного интереса (PMI) 235 трансграничным энергетическим инициативам. В список вошли, в частности, 113 проектов в сфере электроэнергетики, офшорной инфраструктуры и интеллектуальных электросетей, которые, как ожидается, сыграют ключевую роль в интеграции возобновляемых источников энергии.
Как сообщалось, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля "Black Sea Energy" протяженностью 1195 км.
В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту.
В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии заключили меморандум о создании СП в рамках реализации проекта "Black Sea Energy". В сентябре был подписан акционерный договор между энергооператорами четырех стран - АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor, которое займется реализацией данного проекта.
Партнерами-учредителями СП являются энергооператоры Transelectrica (Румыния), Georgian State Electrosystem (Грузия), "Азерэнержи" (Азербайджан) и MVM Energy (Венгрия).
На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии.
Строительство "Черноморского энергокабеля" оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.