ЕС опубликовал регламент с включением Black Sea Energy в список PMI

Европейский союз обновил перечень приоритетных энергетических проектов, имеющих стратегическое значение для энергетической безопасности и связности, проект "Черноморского энергетического кабеля" (Black Sea Energy) официально включен в список проектов взаимного интереса (PMI).

Как передает Report, об этом говорится в Официальном журнале Европейского союза.

Соответствующие изменения внесены делегированным регламентом (ЕС) 2026/764 Европейской комиссии, которым обновлен перечень проектов общего и взаимного интереса в рамках Регламента (ЕС) 2022/869.

Проект предусматривает строительство подводной линии электропередачи протяженностью 1155 км, которая соединит грузинский порт Анаклия с румынским городом Констанца.

Регламент вступает в силу 29 апреля, на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Согласно документу, статус PMI позволяет проекту претендовать на финансирование ЕС и воспользоваться ускоренными процедурами получения разрешений.

Отметим, что в целом Еврокомиссия 1 декабря 2025 года присвоила статус проектов общего (PCI) и взаимного интереса (PMI) 235 трансграничным энергетическим инициативам. В список вошли, в частности, 113 проектов в сфере электроэнергетики, офшорной инфраструктуры и интеллектуальных электросетей, которые, как ожидается, сыграют ключевую роль в интеграции возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось, 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля "Black Sea Energy" протяженностью 1195 км.

В июне 2023 года было объявлено о намерении Болгарии присоединиться к проекту.

В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии заключили меморандум о создании СП в рамках реализации проекта "Black Sea Energy". В сентябре был подписан акционерный договор между энергооператорами четырех стран - АО "Азерэнержи", Transelectrica SA, "Грузинская государственная электросистема" и MVM - об учреждении совместного предприятия Green Energy Corridor, которое займется реализацией данного проекта.

Партнерами-учредителями СП являются энергооператоры Transelectrica (Румыния), Georgian State Electrosystem (Грузия), "Азерэнержи" (Азербайджан) и MVM Energy (Венгрия).

На начальном этапе кабель будет рассчитан на экспорт 4 ГВт "зеленой" энергии.

Строительство "Черноморского энергокабеля" оценивается в 3,5 млрд евро и займет 3-4 года. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд евро.