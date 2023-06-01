ЕС финансирует создание внутренней инфраструктуры для энергобезопасности

Для Европейского союза (ЕС) вопрос энергетической безопасности имеет особое значение, поэтому выделяются средства на создание внутренней инфраструктуры.

Для Европейского союза (ЕС) вопрос энергетической безопасности имеет особое значение, поэтому выделяются средства на создание внутренней инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Европейской комиссии по стратегии и координации энергетической политики Кристина Лобилло Борреро во время выступления на Бакинской энергетической неделе.

Она отметила, что Европейский союз должен заменить российский газ к 2027 году: "Кризис, начавшийся в прошлом году, был вдвое больше, чем предыдущие кризисы. Цены на газ в странах ЕС были достаточно высокими. Наша зависимость от российского газа составляла 90%. После оккупации Украины политические лидеры ЕС приняли план, который предусматривает замену российского газа более надежными поставщиками".

K. Борреро подчеркнула, что стратегическое сотрудничество с Азербайджаном отвечает политическим интересам Европейского Союза: "Мы продолжаем наше сотрудничество с Азербайджаном".