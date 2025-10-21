Ерлан Аккенженов: Казахстан и Азербайджан подпишут стратегические соглашения в энергетике

Астана и Баку подпишут стратегические соглашения в сфере энергетики, касающиеся поставок казахстанской нефти через территорию Азербайджана и прокладки "зеленого кабеля" (трехсторонний проект с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов журналистам во вторник.

По его словам, документы будут подписаны сегодня в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан.

Он пояснил, что речь идет об увеличении объемов транзита казахстанской нефти через Азербайджан по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Существующая инфраструктура Азербайджана позволяет увеличить объемы поставок казахстанской нефти. И это предмет коммерческих переговоров между хозяйствующими субъектам по цене (тариф за транзит), то есть если будут хорошие экономические условия, сопоставимые с ценами, с ценами других существующих транспортных маршрутов, то есть не меньше "Атырау - Самара", а если будут лучше, чем цена по КТК - еще лучше", - добавил министр.

По его словам, использование нефтепровода Баку-Супса будет рассматриваться при увеличении в будущем объемов нефтедобычи в Казахстане.