Эрдоган заявил, что первые поставки газа в Европу по TANAP намечены на июнь 2019 года

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Первые поставки газа в Европу по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который был введен во вторник в эксплуатацию в турецком городе Эскишехир, начнутся в июне 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Энергетика является сферой сотрудничества, а не противостояния. TANAP - наглядное тому свидетельство. Ожидается, что первоначальная пропускная способность газопровода составит 16 млрд куб. м газа в год, 10 из которых пойдут в Европу. Первые поставки газа по TANAP к границе Греции планируется осуществить уже к июню 2019 года", - приводит агентство Anadolu слова турецкого лидера.

В церемонии открытия TANAP принимали участие президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев, а также главы государств и правительств других стран. Турецкий лидер в ходе церемонии сообщил, что проект TANAP также называют "энергетическим Шелковым путем".