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Эрдоган: Турция обеспечит распределение российского газа в Европу

Эрдоган: Турция обеспечит распределение российского газа в Европу Анкара посредством газопровода "Турецкий поток" обеспечит распределение российского газа в Европу.
Энергетика
28 октября 2022 г. 19:36
Эрдоган: Турция обеспечит распределение российского газа в Европу
Реджеп Тайип Эрдоган

Анкара посредством газопровода "Турецкий поток" обеспечит распределение российского газа в Европу.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.

"В результате наших переговоров с Россией, мы обеспечим распределение природного газа из России в Европу через "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Ранее президенты России и Турции поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

В ходе выступления перед членами правящей партии, Эрдоган коснулся и успехов страны в области энергетики, отметив, что Турция обнаружила в Черном море месторождение с запасами газа в 540 млрд кубометров.

Кроме того, турецкий лидер также анонсировал скорое начало работ строительству канала в Стамбуле. По его словам, реализация данного проекта устранит экологические угрозы Стамбульскому проливу.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Türkiyə Rusiya qazının Avropaya paylanmasını təmin edəcək”
Версия на английском языке Erdogan: Turkiye will ensure distribution of Russian gas to Europe

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