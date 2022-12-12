Эрдоган примет участие в церемонии сдачи в эксплуатацию II фазы ПГХ "Силиври"

В Турции введут в эксплуатацию вторую фазу одного из крупнейших газохранилищ страны - "Силиври", который находится на балансе госкомпании BOTAŞ. Церемония сдачи в эксплуатацию энергообъекта пройдет 16 декабря с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Турции введут в эксплуатацию вторую фазу одного из крупнейших газохранилищ страны - "Силиври", который находится на балансе госкомпании BOTAŞ. Церемония сдачи в эксплуатацию энергообъекта пройдет 16 декабря с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

"Силиври" - первый в Турции подземный газовый комплекс с объемом хранения 3,2 млрд кубометров и производственной мощностью 28 млн кубометров в сутки. С целью увеличения мощности газохранилища были проведены работы по расширению 18 скважин, установлены дополнительно две платформы над морем.

Таким образом, после введения в эксплуатацию второй фазы мощность объекта увеличится до 4,6 млрд кубометров, а суточная добыча- до 75 млн кубометров. Он сможет удовлетворить примерно 8% годовой потребности страны в природном газе.

Потребность газохранилища в электроэнергии будет удовлетворяться за счет ветряной турбины установленной мощностью 4,2 МВт.

В то же время продолжаются работы по расширению объема подземного газохранилища "Tuz gölü" с 1,2 млрд кубометров до 5,4 млрд кубометров.

Ожидается, что работы будут завершены в течение двух лет.

С вводом в эксплуатацию объекта емкость хранилищ природного газа Турции достигнет 10 млрд кубометров.