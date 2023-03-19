Эрдоган: первый энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию в ближайшие месяцы

Ввод в эксплуатацию первой атомной электростанции в Турции АЭС "Аккую" станет важным вкладом в электроснабжение страны.

Ввод в эксплуатацию первой атомной электростанции в Турции АЭС "Аккую" станет важным вкладом в электроснабжение страны.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в провинции Балыкесир.

"В ближайшие месяцы мы запустим первый энергоблок АЭС "Аккую". С вводом в эксплуатацию всех агрегатов эта станция внесет очень важный вклад в бесперебойное и сбалансированное электроснабжение нашей страны", - сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что в стране большое количество электроэнергии вырабатывается за счет солнечной энергии, готовятся проекты по ветряным электростанциям.

Развитие гидроэнергетики и атомной энергетики способствует реализации "зеленой энергетики". Путь, который мы прошли, показывает, что мы готовы войти в десятку стран мира по производству электроэнергии из возобновляемых источников", - добавил Эрдоган.