Equinor закрыла сделку по продаже SOCAR и ONGC Videsh Limited своих долей в проектах АЧГ и БТД

Норвежская компания Equinor 29 ноября 2024 года закрыла сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и индийской ONGC Videsh Limited своего долевого участия в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и в трубопроводно

Норвежская компания Equinor 29 ноября 2024 года закрыла сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) и индийской ONGC Videsh Limited своего долевого участия в проекте разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и в трубопроводной компании BTC Co, являющейся оператором нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Equinor.

Компания напоминает, что 19 июля 2024 года с SOCAR и ONGC Videsh Limited подписала обновленный договор купли-продажи своих активов в АЧГ и в БТД. При этом из 7,27%-ной доли Equinor в проекте АЧГ Госнефтекомпании Азербайджана было продано 6,655%, ONGC Videsh Limited – 0,615%. Из 8.71% долевого участия Equinor в БТД, компания SOCAR приобрела 7,96%, ONGC Videsh Limited – 0,75% акций.

“29 ноября 2024 года сделка по данному договору купли-продажи была закрыта. Общая сумма сделки составила $720 млн”, - говорится в информации.

ONGC Videsh Limited в свою очередь сообщила, что направила на приобретение части долей Equinor в АЧГ и БТД инвестиции в размере порядка 60 млн долларов.

Напомним, что 22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение о продаже Госнефтекомпании своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR доли участия в проектах разработки блока АЧГ и нефтепровода БТД и 50% доли в проекте разработки месторождения "Карабах". При этом, сделка по продаже доли в проекте Карабах была закрыта в апреле текущего года.

В июле 2024 года норвежская компания подписала уже измененное и окончательное соглашение с SOCAR и ONGC Videsh Limited по продаже своих долей в АЧГ и в БТД.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан в 1994 году. Срок его действия истекал в 2024 году, в сентябре 2017 года был подписан новый контракт, рассчитанный до 2050 года.

С учетом этой сделки, долевое участие сторон в проекте выглядит следующим образом: BP plc - 30,37%, Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 31,655%, MOL - 9,57%, ExxonMobil - 6,79%, ONGC Videsh - 2,925%, Inpex Corp. - 9,31% и ITOCHU Oil - 3,65%, TPAO - 5,73%.

Акционерами BTC Co являются: BP plc (30,1%), SOCAR (32,96%), MOL (8,9%), TPAO (6,53%), Eni и TotalEnergies (по 5%), Itochu (3,4%), ExxonMobil и Inpex (по 2,5%), ONGC Videsh (3,11%).