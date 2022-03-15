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Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.
Энергетика
15 марта 2022 г. 09:41
Equinor прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Норвежская Equinor прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение, что компания также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что пересмотрит все аспекты сотрудничества с РФ, включая юридические обязательства. На данный момент она имеет определенные обязательства по ранее заключенным договорам.

Ранее, 28 февраля, компания объявила, что прекращает инвестиции в стране и начинает процесс выхода из российских совместных предприятий.

Нефтегазовая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах.

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Версия на английском языке Equinor to stop trading in Russian oil & oil products

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