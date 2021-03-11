Equinor обнаружила новое месторождение нефти в Баренцевом море

Извлекаемые ресурсы на данный момент оцениваются в 31—50 млн баррелей

Equinor с партнерами — компаниями Vår Energi и Petoro — обнаружили нефть в разведочной скважине 7220/7-4 по лицензии на добычу 532 в Баренцевом море. Извлекаемые ресурсы на данный момент оцениваются в 31—50 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на worldoil, об этом сообщил Ник Эштон, старший вице-президент Equinor по разведке в Норвегии..

«Успех в Баренцевом море требует настойчивости и ориентирован на долгосрочную перспективу. Это открытие укрепляет нашу веру в возможности, которые существуют… вокруг районов Кастберг, Вистинг, Снёвит и Голиаф», — сказал Ник Эштон.

Скважина была пробурена примерно в 10 км к юго-западу от скважины 7220/8-1 на месторождении Йохан Кастберг и в 210 км к северо-западу от Хаммерфеста.

Equinor работает в Баренцевом море более сорока лет. Разведочная скважина 7220/7-4 — первая из четырех запланированных разведочных скважин Equinor в Баренцевом море в этом году.

Скважина пробила 109 метров нефти в формациях Стё и Нордмела. Верхний резервуар был обнаружен на глубине 1 788 метров ниже уровня моря по вертикали. Ожидаемая газовая шапка в скважине не обнаружена.

Дальнейшее развитие открытия до планируемой инфраструктуры для месторождения Йохан Кастберг будет рассмотрено на более позднем этапе. Таким образом, доказанные ресурсы могут принести обществу важную дополнительную стоимость и налоговые поступления от месторождения Йохан Кастберг.

Это одиннадцатая разведочная скважина в лицензии на добычу 532. Лицензия была предоставлена в ходе 20-го лицензионного раунда в 2009 году.

Скважина была пробурена на глубину по вертикали 2 080 м ниже уровня моря и завершена в формации Тубаэн раннеюрского периода.

Отметим, что по итогам 2020 года убыток компании Equinor составил 5,5 млрд долларов США.