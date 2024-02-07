Equinor надеется в этом году закрыть сделку по продаже SOCAR активов

Норвежская Equinor планирует закрыть сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) своих активов в cтране в 2024 году.

Норвежская Equinor планирует закрыть сделку по продаже Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) своих активов в cтране в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в ее отчете за четвертый квартал 2023 года.

В четвертом квартале Equinor признала обесценение (убыток) в размере 310 млн долларов, связанное с запланированным выходом из проектов в Азербайджане.

22 декабря 2023 года Equinor заключила с SOCAR соглашение о продаже своих активов в Азербайджане. В частности, Equinor продала SOCAR 7,27% в проекте разработки блока "Азери-Чираг-Гюнешли", в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан - 8,71%, в проекте разработки месторождения "Карабах" - 50%.