    EPDK: Поставки газа из Азербайджана в Сирию в январе превысили 105 млн кубометров

    Азербайджан в январе 2026 году экспортировал в Сирию 105,4 млн кубометров газа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

    Поставки азербайджанского газа в Сирию были осуществлены через территорию Турции.

    В январе 2025 года такие поставки не осуществлялись.

    Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Сирию в августе 2025 года. В августе-декабре прошлого года в Сирию через территорию Турции было поставлено 500 млн кубометров азербайджанского газа.

    Azərbaycanın Suriyaya ixrac etdiyi qazın həcmi açıqlanıb
