EPDK: Поставки газа из Азербайджана в Сирию в январе превысили 105 млн кубометров
Энергетика
- 25 марта, 2026
- 12:53
Азербайджан в январе 2026 году экспортировал в Сирию 105,4 млн кубометров газа.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).
Поставки азербайджанского газа в Сирию были осуществлены через территорию Турции.
В январе 2025 года такие поставки не осуществлялись.
Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Сирию в августе 2025 года. В августе-декабре прошлого года в Сирию через территорию Турции было поставлено 500 млн кубометров азербайджанского газа.
13:13
В Азербайджане завтра ожидаются осадки, грозы и градЭкология
13:12
Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФДругие страны
13:03
Минобороны Ирака: Семь военных погибли в результате авиаудара по госпиталю в АнбареДругие страны
12:59
Байрактар: Кризис на Ближнем Востоке не угрожает энергобезопасности ТурцииВ регионе
12:53
EPDK: Поставки газа из Азербайджана в Сирию в январе превысили 105 млн кубометровЭнергетика
12:43
Фото
Турция ввела в эксплуатацию первый бронированный патрульный автомобиль TULGAВ регионе
12:31
В Азербайджане за минувшие сутки раскрыто 27 преступленийПроисшествия
12:28
Гросси: Переговоры между США и Ираном могут пройти в выходные в ИсламабадеДругие страны
12:26
Фото