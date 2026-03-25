EPDK: Поставки газа из Азербайджана в Сирию в январе превысили 105 млн кубометров

Азербайджан в январе 2026 году экспортировал в Сирию 105,4 млн кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Поставки азербайджанского газа в Сирию были осуществлены через территорию Турции.

В январе 2025 года такие поставки не осуществлялись.

Отметим, что Азербайджан начал поставки газа в Сирию в августе 2025 года. В августе-декабре прошлого года в Сирию через территорию Турции было поставлено 500 млн кубометров азербайджанского газа.