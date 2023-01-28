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Eni подписала соглашение об участии в разработке ливийских газовых месторождений

Eni подписала соглашение об участии в разработке ливийских газовых месторождений Итальянская энергетическая компания Eni и ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) подписали соглашения на сумму около $8 млрд, которые касаются разработки двух морских газовых месторождений в Средиземном море у берегов Ливии.
Энергетика
28 января 2023 г. 19:07
Eni подписала соглашение об участии в разработке ливийских газовых месторождений

Итальянская энергетическая компания Eni и ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) подписали соглашения на сумму около $8 млрд, которые касаются разработки двух морских газовых месторождений в Средиземном море у берегов Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе итальянской компании.

Подписание состоялось в рамках визита в Ливию премьера Италии Джорджи Мелони.

Соглашение предусматривает начало добычи газа в 2026 году. В данном случае газ будет предназначен как для внутреннего потребления в Ливии, так и для экспорта в Европу.

Речь идет о первом таком крупном соглашении, заключенном в Ливии с 2000 года.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya şirkəti dənizdə qaz hasilatı üzrə 8 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıb

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