Энгель Тастан: Стабильная энергосистема Азербайджана создает благоприятные условия для инвесторов

Стабильная энергосистема Азербайджана создает благоприятные условия для инвесторов.

Как передает Report, об этом заявил руководитель представительства GoodWe в Турции и Центральной Азии Энгель Тастан на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

"Система передачи электроэнергии Азербайджана стабильна, а правительство обеспечивает высокий уровень генерации. Стабильная энергосистема - один из ключевых факторов, на который в первую очередь обращают внимание инвесторы при принятии решений о вложениях", - отметил Тастан.

Он подчеркнул, что для развития рынка возобновляемых источников энергии необходимо уделить внимание не только солнечной и ветровой генерации, но и вопросам регулирования.

"Оптимальным решением станет обсуждение данных вопросов с привлечением экспертов и обмен опытом по разработке действенных правил для инвесторов. Это позволит завоевать доверие и привлечь больше вложений", - добавил он.