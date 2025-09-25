Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Энгель Тастан: Стабильная энергосистема Азербайджана создает благоприятные условия для инвесторов

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 14:28
    Энгель Тастан: Стабильная энергосистема Азербайджана создает благоприятные условия для инвесторов

    Стабильная энергосистема Азербайджана создает благоприятные условия для инвесторов.

    Как передает Report, об этом заявил руководитель представительства GoodWe в Турции и Центральной Азии Энгель Тастан на мероприятии "Неделя зеленой энергетики 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    "Система передачи электроэнергии Азербайджана стабильна, а правительство обеспечивает высокий уровень генерации. Стабильная энергосистема - один из ключевых факторов, на который в первую очередь обращают внимание инвесторы при принятии решений о вложениях", - отметил Тастан.

    Он подчеркнул, что для развития рынка возобновляемых источников энергии необходимо уделить внимание не только солнечной и ветровой генерации, но и вопросам регулирования.

    "Оптимальным решением станет обсуждение данных вопросов с привлечением экспертов и обмен опытом по разработке действенных правил для инвесторов. Это позволит завоевать доверие и привлечь больше вложений", - добавил он.

    зеленая энергия Энгель Тастан стабильная энергосистема Азербайджан
    Engel Tastan: "Azərbaycanın stabil enerji sistemi investorlar üçün əlverişli şərait yaradır"
    Engel Tastan: Azerbaijan's stable energy system creates favorable conditions for investors

    Последние новости

    15:53

    Ниджат Аскеров: Азербайджан превращается из транзитного пункта в логистический центр

    Инфраструктура
    15:49

    ADVENST Spolka: Азербайджан имеет регионально значимую роль в производстве SAF

    Энергетика
    15:47

    G7 обсудит план использования замороженных российских активов 1 октября

    Другие страны
    15:46

    Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев террору

    Происшествия
    15:43

    Азербайджан лидирует по запасам газа в Каспийском море

    Энергетика
    15:35

    Билеты на матч "Карабах" - "Копенгаген" поступили в продажу

    Футбол
    15:33

    В Азербайджане стартует проект для молодежи по медиаграмотности и борьбе с дезинформацией

    Другие
    15:28

    Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли Меджлиса

    Милли Меджлис
    15:19

    Николя Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей