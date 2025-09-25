Energy Intelligence Group: Интерес нефтяных гигантов США к Азербайджану растет

Крупнейшие американские компании "Chevron" и "ExxonMobil" проявляют большой интерес к Азербайджану.

Как заявил Report экономист по нефтяным рынкам "Energy Intelligence Group" Жульен Матонье на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" в Баку, это новая тенденция, связанная со стратегическим положением страны как маршрута экспорта из Каспийского региона.

Он сообщил, что компания "Chevron", несмотря на продажу в прошлом году своих долей в блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, интересуется возможностью поставок через Азербайджан части объемов с казахстанского месторождения "Тенгиз".

"В этом контексте в Баку и даже в Европе обсуждается вероятность возвращения компании к проекту Западного экспортного трубопровода Баку-Супса", - сказал он.

По словам Матонье, "ExxonMobil" имеет в проекте АЧГ 6,79% долевого участия, и если компания сохранит этот актив, то сможет увеличить свои газовые запасы за счет проекта добычи глубокозалегающего газа на этом блоке.

Он также подчеркнул, что Азербайджан укрепляет экспортные возможности в ЕС: "Цель – к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров. Кроме того, Азербайджан начал экспорт газа в Сирию через Турцию за счет ресурсов "Шахдениза", которые составят 1,2 млрд кубометров газа в год".