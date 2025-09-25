Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Energy Intelligence Group: Интерес нефтяных гигантов США к Азербайджану растет

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 12:06
    Energy Intelligence Group: Интерес нефтяных гигантов США к Азербайджану растет

    Крупнейшие американские компании "Chevron" и "ExxonMobil" проявляют большой интерес к Азербайджану.

    Как заявил Report экономист по нефтяным рынкам "Energy Intelligence Group" Жульен Матонье на мероприятии "Каспий и Центральная Азия – нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика" в Баку, это новая тенденция, связанная со стратегическим положением страны как маршрута экспорта из Каспийского региона.

    Он сообщил, что компания "Chevron", несмотря на продажу в прошлом году своих долей в блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, интересуется возможностью поставок через Азербайджан части объемов с казахстанского месторождения "Тенгиз".

    "В этом контексте в Баку и даже в Европе обсуждается вероятность возвращения компании к проекту Западного экспортного трубопровода Баку-Супса", - сказал он.

    По словам Матонье, "ExxonMobil" имеет в проекте АЧГ 6,79% долевого участия, и если компания сохранит этот актив, то сможет увеличить свои газовые запасы за счет проекта добычи глубокозалегающего газа на этом блоке.

    Он также подчеркнул, что Азербайджан укрепляет экспортные возможности в ЕС: "Цель – к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу до 20 млрд кубометров. Кроме того, Азербайджан начал экспорт газа в Сирию через Турцию за счет ресурсов "Шахдениза", которые составят 1,2 млрд кубометров газа в год".

    газ экспорт газа Каспийский регион Азери-Чираг-Гюнешли Европа
    ABŞ-nin neft nəhəngləri Azərbaycana daha çox maraq göstərirlər

    Последние новости

    12:46

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки, порывистый ветер

    Экология
    12:45

    Планируется ввод в эксплуатацию еще одной наземной станции бакинского метро

    Инфраструктура
    12:44

    Зеленый водород сыграет важную роль в развитии ВИЭ в Азербайджане

    Энергетика
    12:44

    SOCAR Green: Азербайджан станет региональным центром экспертизы в сфере зеленой энергии

    Энергетика
    12:40

    В Азербайджане крупнейшая солнечная станция СНГ близка к рекордному показателю выработки

    Энергетика
    12:32

    Начато строительство тоннелей для разделения линий бакинского метро

    Инфраструктура
    12:29

    Молдавский олигарх задержан в Афинах и доставлен в Кишинев

    Другие страны
    12:26

    Азербайджан обеспечивает стабильные поставки газа в ЕС по долгосрочным контрактам

    Энергетика
    12:25

    В Нахчыване к 2028 году планируется запуск двух СЭС

    Энергетика
    Лента новостей