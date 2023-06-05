Энергосистема Нахчывана будет подключена к сети Европейской ассоциации операторов систем передачи электроэнергии

Наличие сухопутной границы с Турцией, а также возможность подключения Нахчыванской Автономной Республики к основной энергосистеме страны в рамках проекта электрокоридора Азербайджан – Турция – Европа, прокладка линии электропередачи в Турцию, принятие мер

Наличие сухопутной границы с Турцией, а также возможность подключения Нахчыванской Автономной Республики к основной энергосистеме страны в рамках проекта электрокоридора Азербайджан – Турция – Европа, прокладка линии электропередачи в Турцию, принятие мер по проведению частотного регулирования через энергосистему Турецкой Республики с целью экспорта электроэнергии и подключению энергетической системы Нахчыванской Автономной Республики к сети Европейской ассоциации операторов системы электропередачи (ENTSO-E) увеличит потенциал производства и экспорта электроэнергии Нахчыванской Автономной Республики, что расширит возможности и альтернативы продажи электроэнергии на мировой рынок (Турция и Европа) за счет дополнительных энергетических мощностей страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы.

В программе указано, что модернизация существующих электростанций в Нахчыванской Автономной Республике и строительство новых в рамках партнерства государственного и частного секторов, увеличение производства электроэнергии благодаря использованию возобновляемых источников энергии (в основном солнечной) и возможностей партнерства государственного и частного секторов, а также реализация новых проектов позволят увеличить экспорт электроэнергии.

Реконструкция существующих линий электропередачи и подстанций в соответствии с современными требованиями, создание центра SCADA (система сбора и контроля данных) для оперативного управления энергосистемой, контроля и мониторинга качества энергии, повышения эффективности инфраструктуры электроснабжения, приведет к устойчивому снижению потерь в системах производства электроэнергии и электроснабжения.

5 июня президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы".