    Energocom стал поставщиком газа в Молдову

    Энергетика
    • 01 сентября, 2025
    • 17:49
    Молдавское госпредприятие Energocom с 1 сентября официально стало поставщиком природного газа в стране в рамках обязательства по предоставлению коммунальных услуг и гарантийного снабжения вместо АО "Молдовагаз" ("дочка" Газпрома).

    Как передает Report, об этом сообщил Energocom.

    Договоры на поставку газа, заключенные потребителями с "Молдовагазом", остаются в силе и переходят к Energocom без необходимости их перезаключения, действующий тариф на природный газ остается неизменным.

    В сообщении отмечается, что в течение переходного периода "Молдовагаз" продолжит предоставлять услуги от имени Energocom через свои 12 коммерческих офисов на территории Молдовы.

    Первые счета-фактуры от Energocom будут выставлены потребителям в начале октября за потребление газа в сентябре.

