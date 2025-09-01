Energocom стал поставщиком газа в Молдову

Молдавское госпредприятие Energocom с 1 сентября официально стало поставщиком природного газа в стране в рамках обязательства по предоставлению коммунальных услуг и гарантийного снабжения вместо АО "Молдовагаз" ("дочка" Газпрома).

Как передает Report, об этом сообщил Energocom.

Договоры на поставку газа, заключенные потребителями с "Молдовагазом", остаются в силе и переходят к Energocom без необходимости их перезаключения, действующий тариф на природный газ остается неизменным.

В сообщении отмечается, что в течение переходного периода "Молдовагаз" продолжит предоставлять услуги от имени Energocom через свои 12 коммерческих офисов на территории Молдовы.

Первые счета-фактуры от Energocom будут выставлены потребителям в начале октября за потребление газа в сентябре.