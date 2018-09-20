Энергетические гиганты и банки запускают торговую блокчейн-платформу

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 15 транснациональных корпораций объявили о запуске новой блокчейн-платформы для проведения нефтяных и газовых сделок.

Как сообщает Reportсо ссылкой на Reuters, в её создании принимают участие такие финансовые, торговые и промышленные компании, как ABN AMRO, BNP Paribas, Citi, Crédit Agricole Group, Gunvor, ING, Koch Supply & Trading, Macquarie, Mercuria, MUFG Bank, Natixis, Rabobank, Shell, SGS и Societe Generale.

Платформа будет называться Komgo SA, благодаря ей сектор торговли и сырьевых товаров будет оцифровываться через открытую платформу на основе блокчейн.

”Запуск komgo SA подчеркивает общее видение отраслевых инноваций и постоянную приверженность членов команды созданию действительно открытой и более эффективной сети для торговли сырьевыми товарами”, - сказала генеральный директор komgo SA Сулейма Бадди.