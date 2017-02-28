Энергетическая миссия Азиатского банка развития прибудет в Азербайджан

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В середине марта энергетическая миссия Азиатского банка развития (АБР) прибудет в Азербайджан.

Как сообщает Report, миссию возглавит эксперт АБР по вопросам энергетики Тьянхуа Лю.

В ходе визита с 13 по 17 марта миссия встретится с руководством ОАО “Азеришыг” и представителями правительства.

Отметим, что Азербайджан обратился в АБР по вопросу финансирования инвестиционной программы по реконструкции электрораспределительной сети. Руководство АБР и правительство Азербайджана 5 мая прошлого года на 48-ом ежегодном заседании Совета руководителей АБР в Баку подписали меморандум стоимостью 1 млрд долларов, предусматривающий модернизацию электрораспределительной сети. По условиям меморандума, 25% инвестиций обеспечит правительство Азербайджана, 75% - АБР.

Напомним, что в июле АБР утвердил кредитную программу на данный проект, и Азербайджан уже получил первый транш кредита (250 млн долларов). Очередной транш будет выделен в 2018 году.