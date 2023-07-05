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Эмиратская ADNOC и австрийская OMV захотели создать нефтехимического гиганта

Эмиратская ADNOC и австрийская OMV захотели создать нефтехимического гиганта Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и австрийский концерн OMV ведут переговоры о возможности образования нефтехимического гиганта стоимостью 30 млрд долларов.
Энергетика
5 июля 2023 г. 10:08
Эмиратская ADNOC и австрийская OMV захотели создать нефтехимического гиганта

Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC и австрийский концерн OMV ведут переговоры о возможности образования нефтехимического гиганта стоимостью 30 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

ADNOC и OMV обсуждают возможность слияния своих дочерних структур. Речь идет об австрийской Borealis и эмиратской Borouge. При этом ранее ADNOC уже купила долю в 25% в Borealis, а остальные 75% акций остались в собственности OMV. Обе дочерних структуры в общей сумме оценивают в 32 млрд долларов.

Источники добавили, что переговоры между компаниями идут уже несколько месяцев. Вполне вероятно, что ADNOC и OMV будут владеть одинаковыми долями в новой объединенной компании.

Авторы статьи посчитали, что стоимость и структура собственности являются не только основными вопросами в переговорах, но и препятствиями для заключения договора. Поэтому условия сделки еще могут измениться. Кроме того, австрийский концерн хочет, чтобы штаб-квартира объединенной компании находилась в Европе. Из-за этого переговоры могут встать в тупик.

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