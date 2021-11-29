Эмиль Алхаслы: На НПЗ компании SOCAR будет производиться водород

В Азербайджане в середине 2022 года планируется производство дизельного топлива "Евро-5", а в середине 2023 года - бензина "Евро-5".

В Азербайджане в середине 2022 года планируется производство дизельного топлива "Евро-5", а в середине 2023 года - бензина "Евро-5".

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель генерального директора проекта модернизации и реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эмиль Алхаслы.

По его словам, проект планируется завершить в четвертом квартале 2023 года.

Э.Алхаслы отметил, что работы на текущем этапе проекта выполнены более чем на 85%: "Следующим шагом будет запуск других вспомогательных установок - новой установки по производству водорода, установки по обогащению водорода, установки по отпарке кислой воды, установки по производству серы и, наконец, установки по гидроочистке дизельного топлива, после чего в середине 2022 года начнется производство дизеля "Евро-5"".

НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR, являясь единственным нефтеперерабатывающим предприятием региона, наряду с удовлетворением местного спроса на бензин АИ-92, дизельное и авиационное топливо, снабжает сырьем нефтехимические предприятия SOCAR в Азербайджане. Часть продукции, производимой на заводе, идет на экспорт. Важное значение для промышленности страны имеют работы по модернизации и реконструкции, осуществляемые с целью увеличения производственных мощностей НПЗ, обеспечения страны высококачественным топливом, соответствующим стандарту "Евро-5", стабильного снабжения ПО "Азерикимъя" сырьем и повышения экспортного потенциала нефтепродуктов.