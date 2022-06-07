Эльшад Насиров: SOCAR надеется открыть филиал и офис компании в рамках проекта "Достлуг"

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Туркменистаном стремительно развиваются.

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR надеется в скором времени открыть филиал и офис в рамках проекта "Достлуг", что позволит еще больше углубить азербайджано-туркменское сотрудничество.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров в ходе выступления на мероприятии, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

"Проект "Достлуг" призван стать площадкой для многогранного расширения азербайджано-туркменского сотрудничества, в котором особую роль играет SOCAR. Очень надеюсь, что в скором времени мы сможем открыть филиал и офис компании для углубления и расширения сотрудничества с братским Туркменистаном", - сказал Насиров.

По словам Насирова, двусторонние отношения между Азербайджаном и Туркменистаном стремительно развиваются.

"Уверенно могу сказать, что обе страны хранят и приумножают это достояние, расширяя сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений. Азербайджан всегда поддерживал и поддерживает инициированные Туркменистаном резолюции Генассамблеи ООН, иногда выступая в качестве соавтора. Как Азербайджан для Туркменистана, так и Туркменистан для нас — это братская страна и братский народ", - отметил он.

По словам Насирова, за последние годы между двумя странами была создана договорно-правовая база, которая насчитывает свыше 100 документов, обеспечивающих развитие сотрудничества по многим направлениям. Подписание 21 января 2021 года Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море стало новой вехой в развитии двусторонних отношений в нефтегазовой сфере.

Вице-президент отметил, что среди подписанных документов также важное место занимает трехстороннее соглашение о своповых поставках газа подписанное 28 ноября 2021 года между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном, которое сулит региону еще большее развитие в будущем.