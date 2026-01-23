Эльнур Солтанов: В мире есть потребность в альтернативных, иных источниках энергии

Сегодня в мире недостаточно традиционных источников энергии, и поэтому существует потребность в альтернативных, иных источниках энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на круглом столе в Университете АДА по случаю Международного дня чистой энергии.

По его словам, сегодня тема "чистой энергии" важна в первую очередь потому, что в мире недостаточно традиционных источников энергии: "Это главная причина. Хотим мы того или нет, существует потребность в альтернативных, иных источниках энергии. Этот спрос уже невозможно удовлетворить исключительно за счет ископаемых видов топлива - нефти, газа и угля. Спрос растет, и этот рост имеет серьезное значение с точки зрения энергетической безопасности".

Замминистра подчеркнул важность диверсификации источников энергии: "Нефть и газ доступны не везде, тогда как солнце и ветер есть практически повсюду. Как правило, под возобновляемой энергией имеют в виду именно солнечную и ветровую энергию".

По его мнению, еще одной важной причиной являются выбросы парниковых газов, которые уже повысили температуру Земли примерно на 1,5 градуса: "Дальнейшее повышение может привести к катастрофическим последствиям. Если взглянуть на потребление энергии, в основном выделяются "3+1" отрасли с высокой энергоемкостью. Это производство электроэнергии, транспорт, домашние хозяйства и промышленность. В домашних хозяйствах основной вопрос связан с отоплением, особенно в контексте использования традиционных видов топлива, тогда как остальные потребности в основном можно удовлетворить за счет электроэнергии из возобновляемых источников".