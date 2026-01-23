Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Эльнур Солтанов: В мире есть потребность в альтернативных, иных источниках энергии

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 11:03
    Эльнур Солтанов: В мире есть потребность в альтернативных, иных источниках энергии

    Сегодня в мире недостаточно традиционных источников энергии, и поэтому существует потребность в альтернативных, иных источниках энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на круглом столе в Университете АДА по случаю Международного дня чистой энергии.

    По его словам, сегодня тема "чистой энергии" важна в первую очередь потому, что в мире недостаточно традиционных источников энергии: "Это главная причина. Хотим мы того или нет, существует потребность в альтернативных, иных источниках энергии. Этот спрос уже невозможно удовлетворить исключительно за счет ископаемых видов топлива - нефти, газа и угля. Спрос растет, и этот рост имеет серьезное значение с точки зрения энергетической безопасности".

    Замминистра подчеркнул важность диверсификации источников энергии: "Нефть и газ доступны не везде, тогда как солнце и ветер есть практически повсюду. Как правило, под возобновляемой энергией имеют в виду именно солнечную и ветровую энергию".

    По его мнению, еще одной важной причиной являются выбросы парниковых газов, которые уже повысили температуру Земли примерно на 1,5 градуса: "Дальнейшее повышение может привести к катастрофическим последствиям. Если взглянуть на потребление энергии, в основном выделяются "3+1" отрасли с высокой энергоемкостью. Это производство электроэнергии, транспорт, домашние хозяйства и промышленность. В домашних хозяйствах основной вопрос связан с отоплением, особенно в контексте использования традиционных видов топлива, тогда как остальные потребности в основном можно удовлетворить за счет электроэнергии из возобновляемых источников".

    Эльнур Солтанов Университет ADA день чистой энергии альтернативные источники энергии
    Elnur Soltanov: "Dünyada alternativ, fərqli enerji mənbələrinə ehtiyac var"
    Elnur Soltanov: World needs alternative and diverse energy sources

    Последние новости

    11:31

    При опрокидывании судна в Южно-Китайском море погибли два человека

    Другие страны
    11:30

    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников

    Милли Меджлис
    11:24

    Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторами

    Энергетика
    11:22

    НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:20

    В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

    Происшествия
    11:19

    Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии

    Энергетика
    11:16

    CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергии

    Энергетика
    11:14

    Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана

    Происшествия
    11:13

    Самолет рейса Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

    Другие страны
    Лента новостей