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Эльнур Солтанов: В этом году в Карабахе будет завершено строительство пяти гидроэлектростанций

Эльнур Солтанов: В этом году в Карабахе будет завершено строительство пяти гидроэлектростанций В настоящее время в Карабахе строится пять гидроэлектростанций, и эти проекты, вероятно, будут завершены в 2022 году.
Энергетика
17 мая 2022 г. 17:25
Эльнур Солтанов: В этом году в Карабахе будет завершено строительство пяти гидроэлектростанций

В настоящее время в Карабахе строится пять гидроэлектростанций, и эти проекты, вероятно, будут завершены в 2022 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, на сегодняшний день в Карабахе открыто 9 электростанций мощностью 4 тысячи мегаватт: "Мы также хотим выставить на аукцион 18 мелких гидроэлектростанций".

Э. Солтанов отметил, что в Лачыне и Кяльбаджаре планируется строительство ветряных электростанций мощностью 100 мегаватт, об этом ведутся переговоры с компаниями: "Также предусмотрено строительство солнечных электростанций мощностью 50 мегаватт".

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Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: "Qarabağda bu il 5 su elektrik stansiyasının tikintisi yekunlaşacaq"

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