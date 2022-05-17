Эльнур Солтанов: В этом году в Карабахе будет завершено строительство пяти гидроэлектростанций

В настоящее время в Карабахе строится пять гидроэлектростанций, и эти проекты, вероятно, будут завершены в 2022 году.

В настоящее время в Карабахе строится пять гидроэлектростанций, и эти проекты, вероятно, будут завершены в 2022 году.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

По его словам, на сегодняшний день в Карабахе открыто 9 электростанций мощностью 4 тысячи мегаватт: "Мы также хотим выставить на аукцион 18 мелких гидроэлектростанций".

Э. Солтанов отметил, что в Лачыне и Кяльбаджаре планируется строительство ветряных электростанций мощностью 100 мегаватт, об этом ведутся переговоры с компаниями: "Также предусмотрено строительство солнечных электростанций мощностью 50 мегаватт".