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Эльнур Солтанов: Мы превратили наши энергетические ресурсы в ценность для тюркского мира

Эльнур Солтанов: Мы превратили наши энергетические ресурсы в ценность для тюркского мира Эльнур Солтанов: Мы превратили наши энергетические ресурсы в ценность для тюркского мира
Энергетика
11 июня 2025 г. 17:18
Эльнур Солтанов: Мы превратили наши энергетические ресурсы в ценность для тюркского мира

Азербайджан эффективно использует свои энергетические ресурсы в интересах тюркского мира.

Об этом Report заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на мероприятии в Баку на тему "Средний коридор 360°: От геополитики к цифровой трансформации, от семьи к зеленому развитию".

Солтанов отметил, что тюркский мир невозможно отделить от мировой истории и цивилизационного прогресса. Он напомнил, что Азербайджан был в авангарде нефтяной революции XIX века, но в то время оставался независимым. "Во второй период независимости мы использовали наши ресурсы рационально - укрепили суверенитет и освободили оккупированные земли".

Он подчеркнул ключевую роль Турции в реализации энергетической стратегии: "Братство с Турцией стало основой для экономического сотрудничества. Мы превратили свои ресурсы в ценность, создав энергетическую ось для всего тюркского мира".

По его словам, ни одна из тюркских стран - включая Азербайджан, Казахстан и даже Турцию - не обладает достаточными масштабами, чтобы эффективно конкурировать на глобальном уровне в одиночку. Только совместными усилиями можно добиться значимого влияния.

Солтанов также указал на потенциал новых технологий и "зеленой энергии", назвав их уникальной возможностью для тюркского мира.

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Версия на английском языке Elnur Soltanov: We have turned our energy resources into strategic asset for Turkic world
Версия на азербайджанском языке Elnur Soltanov: “Enerji resurslarımızı türk dünyası üçün dəyərə çevirmişik”

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