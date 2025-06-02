Эльнур Солтанов: Азербайджан не намерен терять лидирующую позицию в энергетике

Эльнур Солтанов: Азербайджан не намерен терять лидирующую позицию в энергетике

Азербайджан не намерен терять свою лидирующую позицию в энергетической сфере и продолжит успешное сотрудничество с Турцией в этой области.

Об этом корреспонденту Report сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов.

"Сейчас Азербайджан начал спускаться на более низкие уровни цепочки создания стоимости. Помимо производства, рассматриваются и другие направления. Азербайджан тесно сотрудничает с Турцией как в производстве энергоресурсов, так и в их транспортировке и переработке", - подчеркнул Солтанов.

Замминистра отметил, что братские отношения между двумя странами прекрасны, но когда они подкрепляются еще и экономическими связями, то имеют более прочный фундамент.

"Конечно, связи между двумя странами основываются на духовных вопросах. Но нельзя забывать и о материальных аспектах. У Азербайджана есть особое, масштабное видение в энергетической сфере. Азербайджан является одним из ведущих государств в сфере энергетики, страной энергетических революций. И мы не хотим упускать эту позицию", - заявил Солтанов.

Он выразил надежду, что сотрудничая с Турцией в сфере "зеленой энергетики", Азербайджан достигнет новых высот.