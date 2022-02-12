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Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната

Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната "Высокий уровень цен на нефть на мировых рынках, конечно, является серьезной поддержкой для курса маната".
Энергетика
12 февраля 2022 г. 11:56
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната

"Высокий уровень цен на нефть на мировых рынках, конечно, является серьезной поддержкой для курса маната".

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, цена на нефть оказывает непосредственное серьезное влияние на платежный баланс страны и на текущие счета: "Однако пока неизвестно, насколько долго это будет продолжаться".

Глава ЦБ отметил, что ведущие международные организации повысили прогнозы по цене на нефть в этом году: "По крайней мере, в условиях сегодняшней неопределенности, прогнозы охватывают только текущий год. Мировая экономика сейчас переживает сильную турбулентность. Ожидается, что Федеральная резервная система США, ведущие мировые центральные банки предпримут шаги по ужесточению монетарной политики".

По мнению Э.Рустамова, это имеет отношение и к ценам на нефть.

"Поэтому, предлагаю подождать. Однако прогноз высоких цен на нефть в этом году уже подтвержден Международным валютным фондом и рядом институтов. Эта цена значительно выше той, которую мы заложили в государственном бюджете. То есть, у нас появятся дополнительные валютные резервы", - сказал Рустамов.

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Версия на английском языке CBA chairman: "Current prices of oil are strong support for exchange rate of manat"
Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: “Neftin qiyməti manatın məzənnəsinə ciddi dəstəkdir”

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