Эльчин Ибадов: НПЗ STAR удовлетворяет 25% спроса Турции на нефтепродукты

Нефтепродукты, производимые на нефтеперерабатывающем заводе STAR (NEZ), построенном Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на полуострове Алиага в Измире, покрывают около 25% спроса Турции.

Нефтепродукты, производимые на нефтеперерабатывающем заводе STAR (НПЗ), построенном Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) на полуострове Алиага в Измире, покрывают около 25% спроса Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор дочерней компании SOCAR в Турции - SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов.

По его словам, в прошлом году показатель использования производственных мощностей STAR достиг 113%: “Сегодня завод STAR производит 11 млн тонн сырой нефти и продуктов ее переработки. Это покрывает около 25% потребностей Турции в нефтепродуктах”.

По словам Ибадова, этого, конечно, недостаточно: ”Но мы гордимся тем, что ежегодно вносим вклад в размере порядка 1 млрд долларов США в дефицит текущего счета Турции, поскольку мы значительно снижаем зависимость страны от внешнего рынка".

Он подчеркнул, что нефтеперерабатывающие заводы имеют стандартный коэффициент использования мощности: “Но при эффективном планировании, инициативах по созданию стоимости и высококлассных инженерных решениях можно производить продукцию сверх мощности завода без каких-либо дополнительных инвестиций. Например, у нас имеется 10 млн тонн стандартной мощности, но мы смогли произвести 11,3 млн тонн, что составляет 113% мощности”.