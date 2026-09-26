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    Эльчин Гасымов: Азербайджан и Словакия провели переговоры по поставкам газа

    Энергетика
    • 26 сентября, 2026
    • 12:26
    Эльчин Гасымов: Азербайджан и Словакия провели переговоры по поставкам газа

    Азербайджан и Словакия провели очередной раунд переговоров по поставкам газа на полях II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в социальных сетях.

    По его словам, обсуждения в рамках форума подтвердили, что Азербайджан и регион Южного Кавказа, в целом, привлекают все больше инвесторов.

    "Вместе с государственным секретарем Министерства экономики Словацкой Республики Владимиром Шимонаком и руководством SPP (Словацкой национальной газовой компанией, - ред.) мы провели конструктивные переговоры о дальнейших совместных проектах, включая поставки азербайджанского газа в Словакию", - отметил Гасымов

    Ранее сообщалось о намерении Словакии покупать у Азербайджана порядка 1,2 млрд кубометров газа в год после 2027 года.

    Эльчин Гасымов: Азербайджан и Словакия провели переговоры по поставкам газа
    Эльчин Гасымов: Азербайджан и Словакия провели переговоры по поставкам газа
    Эльчин Гасымов II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Поставки газа в Европу Азербайджано-словацкие отношения
    Azərbaycan və Slovakiya qaz tədarükü ilə bağlı danışıqlar aparıb
    Azerbaijan, Slovakia hold new round of talks on gas supplies
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