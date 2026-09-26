Эльчин Гасымов: Азербайджан и Словакия провели переговоры по поставкам газа

Азербайджан и Словакия провели очередной раунд переговоров по поставкам газа на полях II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Как передает Report, об этом сообщил посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов в социальных сетях.

По его словам, обсуждения в рамках форума подтвердили, что Азербайджан и регион Южного Кавказа, в целом, привлекают все больше инвесторов.

"Вместе с государственным секретарем Министерства экономики Словацкой Республики Владимиром Шимонаком и руководством SPP (Словацкой национальной газовой компанией, - ред.) мы провели конструктивные переговоры о дальнейших совместных проектах, включая поставки азербайджанского газа в Словакию", - отметил Гасымов

Ранее сообщалось о намерении Словакии покупать у Азербайджана порядка 1,2 млрд кубометров газа в год после 2027 года.