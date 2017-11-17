Эквадор поддержит продление сделки ОПЕК+ - министр нефти страны

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Эквадор поддержит продление сделки по сокращению нефтедобычи стран входящих и не входящих в ОПЕК (ОПЕК+) на ближайшем заседании в Вене.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Эквадора Карлоса Переса.

При этом Эквадор не будет просить у ОПЕК освобождения от обязательств по сокращению добычи "черного золота" в рамках соглашения ОПЕК+, передает агентство.

Ранее Перес заявлял, что в ноябре страна запросит у ОПЕК такое освобождение из-за финансовых проблем, связанных со снижением цен на нефть.

В настоящее время Эквадор выполняет обязательства по сокращению на 60-70%, отметил министр.