Экспорт СПГ США в ноябре 2025 года стал рекордным за все время наблюдений

США в ноябре 2025 года экспортировали рекордные 525,1 млрд куб. футов (14,9 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, это следует из ежемесячного отчета Минэнерго США.

Основным направлением поставок вновь стала Европа, на которую пришлось около 68% всего экспорта.

Экспорт СПГ в ноябре 2025 года оказался на 4,4% выше, чем в октябре, и на 39,6% больше, чем в ноябре 2024 года. Всего было отправлено 153 танкера с СПГ. Таких показателей удалось добиться за счет постепенного наращивания мощностей завода Plaquemines компании Venture Global в Луизиане, а также увеличения отгрузок с Sabine Pass и Corpus Christi.

Основными направлениями поставок стали Турция (69,6 млрд куб. футов, или 2 млрд куб. м), Египет (61,4 млрд куб. футов, или 1,74 млрд куб. м), Великобритания (60,3 млрд куб. футов, или 1,71 млрд куб. м), Нидерланды (43,6 млрд куб. футов, или 1,23 млрд куб. м) и Франция (38 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м). На эти страны пришлось 52% всех поставок США.