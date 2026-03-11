Экспорт нефти по БТД в январе сократился на 14%

Суточный экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе 2026 года составил 523 тыс. баррелей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на источники.

Транспортировка нефти по БТД в январе текущего года сократилась на 7% или на 39 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с декабрем предыдущего года.

По сравнению с январем 2025 года транспортировка нефти по трубопроводу БТД сократилась на 14% или на 86 тыс. б/с.