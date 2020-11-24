Ирак увеличил экспорт нефти на 10%

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 3,457 миллиарда долларов США

Ирак в октябре увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 10,06% по отношению к предшествовавшему месяцу, до 2,876 миллиона баррелей в день.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

По итогам сентября среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 2,613 миллиона баррелей в день.

В итоге суммарно в октябре Ирак экспортировал 89,154 миллиона баррелей нефти, а в сентябре — 78,389 миллиона. В том числе экспорт с месторождений Басры в октябре составил 86,023 миллиона баррелей, а с месторождений Киркука — 3,131 миллиона.

Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили 3,457 миллиарда долларов США при средней цене нефти в 38,77 доллара США за баррель. В сентябре эти доходы составили примерно 3,173 миллиарда долларов США при цене нефти в 40,48 доллара за баррель, а в октябре 2019 года — 6,121 миллиарда долларов США при 57,28 доллара США за баррель.