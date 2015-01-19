Экспорт нефтепродуктов в Азербайджане увеличился на 29%

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В прошлом году из Азербайджана по таможенным декларациям экспортировано 23,612 млн. тонн сырой нефти, что по сравнению с 2013 годом меньше на 9%. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, общая стоимость экспортируемой сырой нефти составляет 18,405 млрд. долларов США, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 9,1%.

В отчетный период из страны по таможенным декларациям экспортировано 2,105 млн. тонн нефтепродуктов, что по сравнению с 2013 годом больше на 29,1%. Общая стоимость экспортируемых нефтепродуктов в годовом исчислении выросла на 13% и составила 1,365 млрд. долларов.

За указанный период объем экспортируемого природного газа по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 39,9% и составил 1,826 млрд. кубметров. Наряду с этим, стоимость газа уменьшилась на 56,6% и составила 304,684 млн. долларов.

За прошедший год снижение наблюдалось также и в объеме продаваемой электроэнергии. Так, по сравнению с 2013 годом Азербайджан снизил экспорт электроэнергии на 1,2% - до 588,317 млн. кВт/час. Стоимость экспортируемой электроэнергии в 2014 году увеличилась на 25,8% и превысила 31,261 млн. долларов.