Экспорт газа с месторождения "Шахдениз" увеличился более чем на четверть

В январе-ноябре 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 24 534,3 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 17,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 38,2% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 9 361,2 млн кубометров газа, что на 25,4% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что посредством Южно-Кавказского газопровода в Грузию и Турцию транспортируется азербайджанский газ, добываемый с месторождения "Шахдениз".