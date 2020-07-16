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Экспорт газа по "Шахдениз" вырос на 19%

Экспорт газа по "Шахдениз" вырос на 19% В январе-июне экспорт вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года
Энергетика
16 июля 2020 г. 11:01
Экспорт газа по Шахдениз вырос на 19%

В январе-июне по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 15 млрд 589 млн 800 тыс. кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 37,4% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 5 млрд 831 млн 200 тыс. кубометров газа, что на 19% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что посредством Южно-Кавказского газопровода в Грузию и Турцию транспортируется азербайджанский газ, добываемый с месторождения "Шахдениз". 

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