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Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился на 9%

Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился на 9% Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу
Энергетика
16 ноября 2020 г. 12:48
Экспорт газа из Сангачальского терминала увеличился на 9%

Из Сангачальского терминала за 3 квартала 2020 года экспортировано примерно 183 млн баррелей нефти и конденсата.

Как передает Report, об этом говорится в отчете компании BP-Azerbaijan и партнеров.

В годовом сравнении транспортировка по терминалу сократилась на 15 млн баррелей или 7,6%.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 48 млн кубометров (примерно 1 млрд 691 млн стандартных кубфутов), что на 4 млн кубометров или 9,1% меньше объемов первых трех кварталов 2019 года.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 160 млн баррелей (рост на 18 млн баррелей или 10,1%), по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса) – более 23 млн баррелей (рост на 3 млн баррелей или 15%).

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 85 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 105 млн стандартных кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".

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Версия на азербайджанском языке Səngəçal terminalından “Şahdəniz” qazının ixracı 9 % artıb

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