Экспорт газа из Азербайджана в Турцию вырос на 12%

За отчетный месяц импорт газа Турцией увеличился на 14% в годовом сравнении

В феврале Турция импортировала из Азербайджана 966 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 12,4% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Азербайджан занял второе место в общем импорте газа Турции. Лидером по экспорту является Россия, экспортировавшая в Турцию 2 млрд 375 млн кубометров (рост в 2,1 раза). На третьем месте Иран, поставивший 808 млн кубометров (рост на 5,4%.

За отчетный месяц импорт газа Турцией увеличился на 14% в годовом сравнении и достиг 6 млрд 2 млн кубометров. По трубопроводам транспортировано 4 млрд 150 млн кубометров, что на 51,5% больше показателя годом ранее. На долю LNG пришлось 1 млрд 851 млн кубометров импорта (спад на 26,6%).