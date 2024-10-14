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Экспорт газа из Азербайджана в Европу превысил 9 млрд кубометров газа

Экспорт газа из Азербайджана в Европу превысил 9 млрд кубометров газа 09:58
Энергетика
14 октября 2024 г. 10:08
Экспорт газа из Азербайджана в Европу превысил 9 млрд кубометров газа

Азербайджан в январе-сентябре текущего года экспортировал в Европу 9,4 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

За этот период в Турцию экспортировано 7,3 млрд кубометров, а в Грузию - 1,7 млрд кубометров газа.

Кроме того, по его словам, за этот период по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию экспортировано 4,2 млрд кубометров газа.

Экспорт газа из Азербайджана за 9 месяцев этого года вырос примерно на 4,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 18,4 млрд кубометров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Avropaya 9 milyard kubmetrdən çox qaz ixrac olunub

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