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Экспорт дизтоплива из Европы в США достиг в ноябре рекордного уровня

Экспорт дизтоплива из Европы в США достиг в ноябре рекордного уровня Большую часть времени Соединенные Штаты экспортируют дизельное топливо в Европу, но в холодные зимы на северо-востоке США направление потоков может меняться
Энергетика
23 ноября 2020 г. 19:29
Экспорт дизтоплива из Европы в США достиг в ноябре рекордного уровня

Объем поставок дизтоплива и газойля из Европы и стран Балтии на северо-восточное побережье США в ноябре достиг рекордного уровня.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Согласно предварительным данным, поступления в ноябре на PADD 1, регион Атлантического побережья США от штата Мэн до Флориды, составляли более 102 тыс. барр./сут. (б/с). Это более чем вдвое превышает уровень октября и является самым высоким показателем с января 2016 года.

Падение европейских цен на фоне снижения спроса из-за ограничений, связанных с коронавирусом, помогло открыть арбитражную торговлю с США.

Большую часть времени Соединенные Штаты экспортируют дизельное топливо в Европу, но в холодные зимы на северо-востоке США направление потоков может меняться. В этом году падение цен в Европе усилило эту тенденцию.

«Ноябрьские отправления осуществляются исключительно с береговых складских терминалов в ARA, в то время как некоторые поставки в октябре были отправлены с грузами, ранее находившимися на плавучих хранилищах у Саутволда (Великобритания)», — отметили в Vortexa.

Согласно данным голландской консалтинговой компании Insights Global, запасы газойля, хранящиеся в независимом хранилище в центре переработки и хранения Амстердам-Роттердам-Антверпен (ARA), упали на 8% за неделю. Частично это произошло из-за увеличения экспорта в Соединенные Штаты.

Отметим, что из-за пандемии коронавируса и падения спроса на топливо крупные отраслевые компании закрывают свои НПЗ в Соединенных Штатах. В частности Royal Dutch Shell закрывает свой завод в Конвенте (штат Луизиана). Marathon Petroleum, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в США по объему производства, планирует навсегда остановить переработку на своих НПЗ в Мартинесе (Калифорния) и Гэллапе (Нью-Мексико).

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