Экспорт азербайджанской нефти из порта Джейхан в январе вырос на 15%

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 848 091 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), это на 15% больше по сравнению с январем 2015 года.

По информации, 1 510 914 тонн нефти, экспортируемой в этом году на мировой рынок, пришлось на долю Государственного нефтяного фонда (ГНФАР).

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 февраля 2016 года из порта Джейхан экспортировано 294 041 863 тонн азербайджанской нефти.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.