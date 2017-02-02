Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Экспорт американской нефти может превзойти производство топлива в некоторых странах ОПЕК в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, это произойдет, если президент США Дональд Трамп сдержит свое обещание ослабить ограничения в нефтяном секторе. Согласно опросу, проведенному агентством среди аналитиков, эта страна может продавать за рубеж в этом году около 800 тыс. баррелей нефти в день.

Это больше, чем было произведено нефти Ливией, Катаром, Эквадором и Габоном в декабре.

В целом, в течение первых 11 месяцев 2016 года США экспортировали 527 тыс. баррелей нефти в день.

По мнению многих экспертов, теперь производство нефти в США может вырасти до таких размеров, о которых многие и не задумывались.

Отметим, что новый президент США рассчитывает на всплеск в производстве сланцевой нефти и газа, благодаря которому можно будет создать достаточное количество новых рабочих мест и найти инвестиции для американской инфраструктуры.