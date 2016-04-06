​Эксперты возлагают надежды на нефтяной саммит в Дохе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Французская инвестиционная компания Kepler Cheuvreux сохраняет оптимизм в отношении результатов нефтяного саммита в Дохе, несмотря сложившиеся в связи с этим на мировых финансовых рынках пессимистичные настроения.

Как передает Report, глава отдела исследований нефтегазового сектора Бертран Ходи полагает, что шансы достичь согласия в ходе встречи без участия Ирана равны примерно 60%. При таком развитии событий Kepler Cheuvreux прогнозирует достижение нефтяным рынком сбалансированного состояния ко второму кварталу 2017 года. При этом нефтяные цены в ближайшие 12 месяцев могут вернуться к 50 долларам/баррель.

Б.Ходи отмечает, что при участии Ирана на встрече, дисбаланс на рынке может быть устранен уже к последнему кварталу этого года. Однако компания оценивает вероятность такого сценария в 15%. Вероятность отсутствия какого-либо соглашения в ходе встречи равна 25%, в этом случае цены на нефть неизбежно откатятся к 30 долларам за баррель.

Отметим, что после вчерашней новости о сокращении нефтяных резервов США на 4,3 млн. баррелей нефть марки Brent выросла на 3,4%, составив 38,55 доллара/баррель.