Эксперты предсказали снижение нефтяных цен на следующей неделе

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Цена нефти сорта WTI на следующей неделе продолжит падение, считают опрошенные Bloomberg аналитики и трейдеры. 18 из 32 специалистов предсказали дальнейшее снижение нефтяных цен, восемь опрошенных экспертов прогнозируют повышение стоимости нефти, шестеро ожидают небольшие ценовые колебания.

На первых в 2015 году торгах мировые цены на нефть достигли минимума за пять с половиной лет. Минимальные фьючерсные контракты на поставки нефти WTI в феврале заключались по цене $52,03 за баррель, максимальные – $55,11 за баррель. На закрытии торгов баррель нефти WTI стоил $52,69, информирует Report со ссылкой на РБК.

Нефть марки Brent на закрытии торгов в пятницу стоила $56,42 за баррель. Минимальная цена контрактов на февральские поставки составила $55,50 за баррель, максимальная – $58,51 за баррель.

Цены на нефть упали до самой низкой с апреля 2009 года отметки на фоне растущего предложения со стороны России и Ирака и падения спроса в Китае и Европе, отмечает Bloomberg. В прошлом году добыча нефти в России достигла самого высокого уровня за всю постсоветскую историю: в 2014 году ежесуточная добыча российской нефти составила 10,578 млн баррелей, за весь год – 526,753 млн тонн. Об увеличении добычи нефти сообщили и власти Ирака.

27 ноября 2014 года Организация стран – экспортеров нефти на саммите в Вене приняла решение сохранить суточную добычу нефти на уровне 30 млн баррелей. После решения ОПЕК стоимость нефти начала резко падать.