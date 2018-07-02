Эксперт: SOCAR задал новый стандарт сервиса в Украине

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Украине работают порядка 6 500 АЗС, из них SOCAR принадлежит 59 – это менее 1%. Но тем не менее компания внесла весомый вклад в развитие рынка, задав новый стандарт сервиса.

Об этом Report сказал директор украинской консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Он отметил, что многие были удивлены, как компания смогла перевести конкуренцию на новый уровень качества. "Рынок следит за развитием азербайджанской сети и многие равняются на нее".

При этом, эксперт добавил, что компания не реализовала потенциал полностью.

Говоря о потенциале экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, С.Куюн также отметил, что он реализовывается не полностью: "Потенциал этой совместной работы используется на 10-15%. Второй точкой соприкосновения является поставка азербайджанской нефти на Кременчугском НПЗ компании "Укртатнафта". Изначально планируемые объемы, а это 1,3 млн тонн в год, в 2017 году были выполнены лишь на 942 тыс. тонн. Надеюсь, что расцвет совместной работы между Украиной и Азербайджаном еще впереди".

В этом плане С.Куюн раскритиковал и действия украинской стороны в реализации запланированных проектов, в частности тех, что были предусмотрены после визита президента Украины Петро Порошенко в Азербайджан: "Теперь наши чиновники удивляются, почему упал грузооборот, и думают, как его вернуть".

Говоря о проекте Одесса-Броды, С.Куюн с сожалением отметил, что он не работает. "Этому есть много причин и трудно точно сказать, какая из них основная. Были и недопустимые ошибки во внутренней политике, которые подорвали доверие к проекту. Но хоронить проект рано. Настоящим прорывом для проекта Одесса-Броды и азербайджанской нефти может стать строительство соединительной перемычки от "Дружбы" до НПЗ OMV в Австрии, который заинтересован в этих поставках. А это 2-5 млн тонн нефти в год. По моей информации, украинская государственная компания "Укртранснафта" ведет планомерную работу по лоббированию проекта и, я надеюсь, что мы еще поговорим о действительно большой азербайджанской нефти в Украине".