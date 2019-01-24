Эксперт: Ситуация в Венесуэле отразится на рынках нефти незначительно

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Пока ситуация с противостоянием правительства и парламента в Венесуэле не решится, значительных изменений на рынках нефти не будет.

Об этом Report заявил руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов России Марсель Салихов.

По его мнению, поскольку сейчас есть вероятность смены руководства Венесуэлы, поэтому выросли в цене облигации Венесуэлы и упали цены на нефть.

"Я думаю, что США введут эмбарго только, если власти начнут разгонять оппозицию, арестуют спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо - это может стать формальным поводом", - сказал Салихов.

Аналитик отметил, что добыча в Венесуэле уже настолько упала, что свободной нефти там очень мало - основная часть поставляется по контрактам с Китаем и Россией.

Отметим, что на фоне гиперинфляции, а также экономического и политического кризиса добыча нефти в Венесуэле достигла многолетних минимумов и продолжает падать. Ряд нефтеперерабатывающих заводов частично или полностью закрыты.

Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо накануне объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. О признании Гуайдо уже заявили США и ряд других стран, считающих избрание президентом Николаса Мадуро незаконным.