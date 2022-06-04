Эксперт: Роль Азербайджана как энерготранспортного коридора возрастет еще больше

"Запасы углеводородов Каспийского региона, коридор, открывающийся для мира через этот регион, экспортные мощности, нефтяные поставки вовсе не отстают от энергетических ресурсов Персидского залива и энерготранспортных коридоров, открытых для мира через это

"Запасы углеводородов Каспийского региона, коридор, открывающийся для мира через этот регион, экспортные мощности, нефтяные поставки вовсе не отстают от энергетических ресурсов Персидского залива и энерготранспортных коридоров, открытых для мира через этот залив".

Об этом Report сообщил эксперт по энергетическим вопросам Зафар Велиев.

"С 1991 года углеводородные ресурсы Каспийского региона постоянно находились в центре внимания мира. Сейчас в мире существуют три ведущие энергетические артерии. Первый - это энергетический транспортный коридор, соединяющий страны Персидского залива и Азиатско-Тихоокеанского региона. По этому коридору на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона ежедневно экспортируется в среднем 14 млн баррелей нефти. Вторая - энергетическая артерия, соединяющая Россию и Европу, по которой ежедневно экспортируется в среднем 2,5-2,6 млн баррелей только сырой нефти. Третья энергетическая артерия – это нефтеперерабатывающие заводы Канады и США. Ежедневные экспортные возможности этих нефтяных объектов, соединяющих Канаду и США, составляют около 4 млн баррелей. Каспийский регион по своим запасам и перспективам экспортных возможностей не отстает от Персидского залива. Экспортные силы, сформированные Азербайджаном, ничуть не слабее экспортных сил других перечисленных мною стран", - отметил он.

Эксперт также рассказал об отличии от других стран нефтегазовых и экспортных мощностей Азербайджана: "Мы обладаем продолжительными, устойчивыми и безопасными возможностями поставок. Например, возможности экспорта и поставок основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, западного маршрута "Баку-Супса", Южного газового коридора занимают весьма выгодные позиции по сравнению с нефтегазовыми экспортными мощностями и объектами других стран. После событий в Украине в этом году большинство стран Центральной Азии выходят на мировые рынки через Азербайджан. Определенная часть казахстанской нефти, большая часть нефти и нефтепродуктов, нефтехимическая продукция, различные марки полиэтиленовой продукции Туркменистана, техническая сера, карбомид Узбекистана поставляются на мировые рынки через Азербайджан. А это значит, что роль Азербайджана как нового энерготранспортного коридора в ближайшие годы возрастет еще больше".

З.Велиев также рассказал о значимости прошедших недавно Бакинской энергетической недели и Международной Каспийской нефтегазовой выставки: "Стартовала реструктуризация энергетических рынков, переделка карты потоков нефти и газа. На повестке дня изучение новых источников для энергетической безопасности мира, повышение коэффициента полезного действия действующих экспортных мощностей, проектной мощности. С момента подписания Контракта века в Азербайджане проводятся различные международные мероприятия в области энергетики. Последнее мероприятие, проведенное в Баку, окажет свое влияние на обеспечение энергетической безопасности мира в ближайшие годы".