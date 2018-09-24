Эксперт: Повышение цен на нефть - временное явление

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "Повышение цен на нефть - это краткосрочная тенденция, которая сохранится лишь ближайшие недели. Я бы не стал рассматривать это как долгосрочный фактор, который может сильно повлиять на рынок".

Об этом Report заявил руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Российской Федерации Марсель Салихов.

"Рост цен после решения ОПЕК не увеличивать добычу нефти означает, что то решение, которое было принято, стало неожиданным для рынка. Цены отражают текущие рыночные ожидания, соответственно, если какое-то решение предвидится, то оно, как правило, не оказывает сильного воздействия", - сказал эксперт.

Отметим, что трейдеры положительно отреагировали на отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Вследствие этого, цена на нефть Brent впервые за долгое время превысила 80 долларов за баррель.

Говоря об американских санкциях по отношению к Ирану и о влиянии этой ситуации на глобальный нефтяной рынок, Марсель Салихов отметил, что вследствие того, что об их введении было объявлено еще весной, рост цен за последние месяцы связан с рыночными ожиданиями. По его словам, сам факт введения санкций уже значительно учтен в ценах и не отразится каким-то существенным образом.

"Я не думаю, что эта ситуация может привести к росту цены до 100 долларов за баррель, более того, мне кажется повышение цен до такого уровня будет не в интересах производителей", - добавил Марсель Салихов.

Напомним, что ранее крупнейшие нефтяные трейдеры мира - Trafigura и Mercuria заявили об ожидании восстановления цен на нефть до 100 долларов за баррель, вследствие потенциального сокращения поставок из Ирана на фоне американских санкций.